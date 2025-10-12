Madagascar :Communiqué de la présidence «la Présidence condamne toute tentative de prise de pouvoir par la force» 

Antananarivo, 12 octobre 2025 –
La Présidence de la République informe le peuple malgache ainsi que la communauté internationale qu’il existe actuellement des tentatives visant à s’emparer du pouvoir par la force dans le pays, ce qui constitue une violation flagrante de la Constitution et des principes démocratiques fondamentaux.
La Présidence exprime sa compassion et sa solidarité envers les familles ayant perdu des proches, ainsi qu’à ceux qui sont blessés à cause des événements en cours.
La Présidence de la République, par la voix du Président de la République, garant de l’unité nationale, condamne fermement toute tentative de déstabilisation du pays et appelle toutes les forces vives à s’unir pour préserver la paix et la souveraineté nationale.
Le Président de la République rappelle une fois de plus que le dialogue demeure la seule voie possible pour résoudre la crise que traverse actuellement la nation. Il réaffirme également que la destruction des biens publics et privés constitue un obstacle majeur au développement et à l’intérêt supérieur de la nation.
Le peuple malgache est unis et indivisible. Il doit s’opposer à toute tentative de perturbation ou d’acte de violence visant à compromettre la stabilité et le progrès de Madagascar.
Le Secrétariat de la Communication de la Présidence
