« Ma femme a acheté un iPhone 13 quand j’ai du mal à payer le loyer de notre maison… »

Alors que son mari fauché réfléchit comment payer le loyer de leur maison, une nigériane s’est offerte un Iphone 13.

L’information a été révélée sur les réseaux sociaux par le frère du mari. Uzoma affirme que son frère a tout perdu dans un bizness qui n’a pas marché et que ce dernier est en difficulté pour payer le loyer.

Alors que son frère cherche des voies et moyens pour payer ce loyer, sa femme a dépensé des milliers de Naira pour s’acheter un Iphone 13.

Source : culturebene.com

