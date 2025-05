Lycée de Mvuni et de Said Mohamed Cheikh: l’AFD injecte plus d’un milliard pour réhabilitation et extension des établissements

Deux projets phares viennent d’être lancés aux Comores, marquant une nouvelle étape dans l’engagement du gouvernement comorien et de ses partenaires pour une éducation de qualité, inclusive et tournée vers l’avenir. Financé en grande partie par l’Agence française de développement (AFD), ce vaste programme vise à réhabiliter deux établissements emblématiques de l’archipel : le lycée technique professionnel agricole de Mvuni et le mythique lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni.

Le coup d’envoi officiel des travaux de réhabilitation du lycée technique professionnel agricole de Mvuni a été donné le 7 avril 2025, en présence des autorités locales et des représentants de l’AFD. Doté d’un budget de 437 239 771,32 francs comoriens, ce chantier s’inscrit dans les projets Profi et Ki portés par le ministère de l’Éducation, avec pour ambition de renforcer l’enseignement technique et professionnel.

La convention de travaux, signée le 17 février dernier entre le ministère et l’entreprise Anzoudine Construction, prévoit sur une durée de 12 mois :

la réhabilitation de deux bâtiments d’une capacité de 180 places,

la construction d’un bâtiment neuf destiné à accueillir une plateforme agricole, une unité de transformation et de conservation des produits, ainsi qu’une zone animalière sécurisée.

Selon le secrétaire général du ministère, Saïd Soulé Saïd, ce projet s’inscrit dans la vision présidentielle « un jeune, un emploi », visant à rendre les écoles agricoles plus autonomes et productrices de revenus, tout en répondant aux besoins en main-d’œuvre qualifiée dans le secteur agricole.

Le 10 mai 2025, c’était au tour du lycée Said Mohamed Cheikh de faire l’objet d’un lancement officiel de son vaste chantier de modernisation. Ce site historique, construit dans les années 1950 et considéré comme le berceau de l’élite comorienne, va connaître une réhabilitation complète, grâce à un financement de 1,18 milliard de francs comoriens(soit plus de 2,4 millions d’euros), dans le cadre du Programme de gouvernance et de performance de l’éducation (PGEPE).

Ce projet comprend :

la rénovation de 50 salles de classe ,

la mise aux normes de 6 laboratoires scientifiques ,

la création d’une bibliothèque , d’une salle informatique , d’une infirmerie , de magasins , de salles d’archives , de vestiaires , d’une buvette ,

la reconstruction du bâtiment administratif (Centre de documentation scientifique),

ainsi que l’aménagement extérieur avec terrain de sport, espaces verts, clôture et autres infrastructures.

Les travaux, confiés à l’entreprise malgache TAN 2000 sous la supervision du groupement Quadra-Iama-Egis Mada, devraient transformer en profondeur cet établissement, symbole d’unité nationale.

Lors de la cérémonie, de nombreuses personnalités étaient présentes, notamment le ministre de l’Éducation Bacar Mvoulana, le secrétaire général du gouvernement Nour El-Fath Azali, le gouverneur de Ngazidja, ainsi que l’ambassadeur de France Sylvain Riquier.

Le ministre Bacar Mvoulana a souligné l’importance historique du lieu, rappelant que ce lycée a formé les grandes figures du pays, dont le président Azali Assoumani lui-même. Il a appelé les anciens élèves et les cadres comoriens à soutenir ce projet, véritable pilier du développement national.

L’ambassadeur de France, quant à lui, a salué la profondeur de la coopération franco-comorienne dans le domaine éducatif, insistant sur le rôle de l’éducation dans la construction d’un avenir commun plus juste et résilient.

Ces deux projets, emblématiques par leur ampleur et leur portée symbolique, traduisent la volonté du gouvernement comorien de placer l’éducation au cœur de la transformation du pays. En s’appuyant sur des partenaires engagés comme l’AFD et en rénovant des établissements stratégiques, les Comores se dotent progressivement d’un système éducatif plus performant, plus équitable et mieux adapté aux enjeux économiques et sociaux du pays.

La remise des ouvrages est attendue pour le premier semestre 2026.

IBM