L’Université des Comores reçoit un don d’ordinateurs et d’équipements pédagogiques de l’AFD

Mardi, l’Université des Comores a reçu un important lot d’équipements pédagogiques et didactiques d’une valeur de 53 928 112 francs comoriens. Ce don, offert par l’Agence française de développement (AFD), marque une étape cruciale dans l’amélioration des conditions d’enseignement au sein de cette institution phare du pays. La cérémonie de remise officielle, qui a eu lieu sur le campus universitaire, a permis de souligner l’importance de ce soutien dans le cadre des efforts constants pour offrir une éducation de qualité aux étudiants comoriens.

Le lot d’équipements comprend des ordinateurs fixes, des vidéoprojecteurs, des onduleurs, des imprimantes, ainsi que du matériel de visioconférence et de téléconférence, entre autres. L’objectif de cette initiative est de doter l’université de moyens modernes pour favoriser un apprentissage efficace et adapté aux besoins contemporains. Ces outils permettront aux enseignants et aux étudiants de travailler dans un cadre plus technologique, propice au développement des compétences indispensables à l’insertion professionnelle.

Lors de son discours, Ibouroi Ali Tabibou, administrateur de l’Université des Comores, a exprimé sa reconnaissance envers l’AFD pour son engagement continu en faveur de l’éducation aux Comores. « Ces équipements contribueront grandement à la formation de qualité que nous souhaitons offrir à nos étudiants. Ils sont essentiels pour garantir un enseignement adapté aux réalités actuelles et futures du pays », a-t-il déclaré. M. Tabibou a également rappelé que l’Université des Comores joue un rôle clé dans l’émergence du pays, notamment à travers la formation de futurs professionnels, en particulier dans le domaine de la santé.

Ce don de matériel pédagogique s’inscrit dans une démarche plus large de soutien aux infrastructures éducatives et à la modernisation des moyens d’enseignement. Dans ce contexte, Ibouroi Ali Tabibou a réitéré une demande importante : la réhabilitation de l’École de Médecine et de Santé publique, un bâtiment historique ayant formé plusieurs générations d’étudiants en médecine. « Ces bâtiments ont besoin d’être modernisés pour offrir des conditions d’étude et de travail dignes de ce nom », a-t-il affirmé. Cette demande fait écho à la volonté de l’université de renforcer ses capacités afin de mieux répondre aux défis sanitaires croissants du pays.

Ce partenariat avec l’AFD souligne l’importance des collaborations internationales pour soutenir le développement du système éducatif et renforcer les secteurs stratégiques comme la santé. À travers ce don, l’AFD réaffirme son soutien au développement des infrastructures et des ressources humaines en santé aux Comores, dans le but de contribuer à l’amélioration des soins pour la population comorienne.



IBM