L’Union des Comores accueille le lancement de l’Initiative Intellectuelle Stratégique de la CIMCT

Moroni, un tournant majeur dans la lutte contre l’extrémisme religieux a été marqué hier à Moroni, avec le lancement officiel de l’Initiative Intellectuelle Stratégique « Wasata » par la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme (CIMCT), en partenariat avec l’Union des Comores.

En présence de plusieurs hautes autorités comoriennes, dont le président de l’Assemblée nationale, S.E. Moustadroine Abdou, et le ministre de la Défense, S.E. Yousoufa Mohamed Ali, aux côtés du général de division Mohammed bin Saeed Al-Moghedi, secrétaire général de la CIMCT, le programme de formation « Renforcement des capacités des imams et prédicateurs » a été officiellement inauguré.

Cette initiative vise à former un noyau d’imams, de prédicateurs et d’orateurs comoriens aux principes de la modération islamique, afin de prévenir l’influence des discours extrémistes. « La lutte contre le terrorisme ne peut se limiter à l’action militaire ; elle doit aussi se mener sur le front des idées et de l’éducation », a souligné le ministre de la Défense, réaffirmant l’engagement des Comores aux côtés de la Coalition.

Le général Al-Moghedi a rappelé que ce programme s’inscrit dans un plan global de 15 initiatives stratégiques, fondées sur quatre piliers : intellectuel, médiatique, financier et militaire. À terme, la CIMCT prévoit 90 programmes de formation et 20 initiatives de sensibilisation pour ses États membres.

À travers cette démarche, la CIMCT entend renforcer la résilience des sociétés face à l’extrémisme et valoriser une parole religieuse éclairée, adaptée aux enjeux contemporains du monde musulman.

