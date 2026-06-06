L’Union des Comores accueille la 40ᵉ réunion ministérielle de la Commission de l’Océan Indien (COI)

À deux jours de la 40ᵉ réunion des ministres des affaires étrangères de la Commission de l’Océan Indien (COI), les Comores s’apprêtent à accueillir un rendez-vous stratégique consacré à l’avenir de la coopération régionale.
Cette rencontre intervient au terme de la présidence comorienne, marquée par une volonté de consolider les acquis de l’organisation et d’approfondir la dynamique d’intégration régionale.
Durant son mandat, l’Union des Comores a porté trois priorités majeures telles que la promotion d’une gestion durable des ressources marines, le renforcement de la sécurité alimentaire à travers une production régionale plus résiliente et le soutien aux filières locales créatrices de valeur et d’emplois. En effet, les ministres auront à examiner plusieurs défis communs notamment le changement climatique, l’économie bleue, la sécurité maritime, la coopération sanitaire, la libre-échange et l’intégration économique régionale.
Cette réunion sera également l’occasion de dresser le bilan de l’action diplomatique comorienne, qui a œuvré au rapprochement des États membres autour d’objectifs partagés. Si des progrès ont été réalisés en matière de coopération régionale, des défis persistent, notamment la circulation des biens et des personnes, devenue plus contraignante ces dernières années. Les ministres devraient examiner cette question afin d’identifier des solutions favorisant une meilleure mobilité et une intégration régionale plus efficace.
Les travaux porteront également sur les questions administratives et financières de l’organisation, notamment l’examen et l’adoption du budget de la COI pour l’exercice 2027, un élément essentiel pour assurer la mise en œuvre des programmes régionaux dans les années à venir.
La question de Mayotte pourrait également s’inviter dans les débats. Alors que les Comores maintiennent leur position sur l’île, la transmission de la présidence à la France (La Réunion) suscite des interrogations.
Paris cherchera-t-elle à relancer la question de l’intégration de Mayotte au sein de la COI ? Ce dossier sensible demeure l’un des sujets les plus délicats de l’agenda régional.
Sefrick Abdou
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