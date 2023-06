L’isolation des intellectuels aux Comores : Un paradoxe social.

Il existe un phénomène troublant aux Comores : l’isolement des intellectuels. Ceux qui ont la capacité de discuter de sujets complexes sont souvent rejetés par ceux qui ne comprennent pas ou saisissent mal ces sujets. Ce rejet, souvent motivé par la peur d’être considéré comme ignorant, est un complexe profondément ancré dans la société.

L’isolement s’exprime souvent par des injonctions et des déclarations visant à souligner leurs limites. Par exemple, lorsqu’ils s’expriment en français, on leur reproche de renier leur culture. Lorsqu’ils sont à l’étranger et proposent des pistes d’amélioration pour le pays, on leur dit : « Si tu es courageux, rentre au pays et viens lutter ici ». Lorsqu’ils proposent une analyse sur ce qu’il faudrait faire pour développer le pays, on leur reproche d’être théoriques et de ne pas agir concrètement.

Ces réactions révèlent le complexe d’infériorité que leurs détracteurs ressentent envers eux. Il semble qu’ils soient attendus comme des surhommes, capables d’être sur le terrain, de proposer des idées, d’être des entrepreneurs, et des orateurs hors pair dans la langue locale.

En réalité, comme tout être humain, l’intellectuel a des atouts souvent dans des domaines précis. Il est essentiel que la population l’aide et l’accompagne à apporter sa pierre à l’édifice. Par exemple, un intellectuel peut avoir une grande capacité d’analyse et de compréhension des enjeux, mais manquer de capacité à mobiliser les foules. C’est là que le soutien de la population doit jouer son rôle, en aidant à mobiliser par exemple.

Pourtant, ces mêmes personnes espèrent que leurs enfants deviendront des intellectuels. C’est un paradoxe : on valorise l’éducation pour les générations futures, mais on méprise ceux qui ont déjà atteint ce statut. Une fois diplômés, ces jeunes sont souvent infantilisés et doivent passer par des intermédiaires coutumiers moins qualifiés pour obtenir un emploi.

L’élite politique, quant à elle, semble préférer recruter des individus incompétents et médiocres pour éviter toute concurrence. Cela se fait au détriment des ressources humaines disponibles dans la diaspora et au pays, qui sont rarement sollicitées car elles sont perçues comme une menace.

Face à ce mépris social et à ce mécanisme d’isolation, il est essentiel que les intellectuels et les autres catégories de la population travaillent en complémentarité .

ANTUF Chaharane