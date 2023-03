L’innovation de Sonelec contraste avec la pénurie d’électricité

La société d’électricité et d’eau comorienne a récemment introduit une nouvelle méthode de paiement mobile, « Hury Money », permettant aux clients de recharger leur compte d’électricité via leur portable. Cependant, cette innovation suscite la consternation parmi les internautes comoriens. Beaucoup soulignent l’incohérence entre cette avancée technologique et la réalité de la pénurie d’électricité aux Comores. Un habitant d’Iconi témoigne que sa ville est privée d’électricité depuis quatre jours consécutifs. Les comoriens expriment leur frustration face à cette situation où une solution de recouvrement est proposée, tandis que l’approvisionnement en électricité demeure précaire.

