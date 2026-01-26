L’influence française aux Comores est-elle en train de céder du terrain face à la Russie ?

L’archipel des Comores se retrouve, malgré lui, au cœur d’une recomposition stratégique dans l’océan Indien. Les récents mouvements inhabituels d’avions militaires américains et russes sur le tarmac de Moroni, loin d’être anodins, s’inscrivent dans un contexte international de plus en plus tendu. Une question s’impose désormais : l’influence française est-elle en train de laisser place à celle de la Russie ?
Ces développements interviennent alors que plusieurs navires appartenant à la « flotte fantôme » russe, soumis aux sanctions occidentales et battant pavillon comorien, ont été successivement arraisonnés par les forces américaines puis françaises en Méditerranée. Ces incidents traduisent l’intensification du bras de fer entre Washington et Moscou, sur fond de guerre en Ukraine, mais projettent aussi leurs effets jusque dans l’océan Indien.
Depuis la semaine dernière, Moroni observe une activité aérienne inhabituelle. Les autorités comoriennes évoquent une coopération militaire avec les États-Unis. En revanche, le rôle de la Russie demeure flou. Selon nos sources, la présence du chargé d’affaires russe s’inscrit dans le processus d’ouverture prochaine d’une ambassade à Moroni, signe d’un rapprochement diplomatique assumé.
Parallèlement, le silence de l’autorité maritime comorienne sur l’attribution du pavillon national à des navires sanctionnés inquiète. En l’absence de communication officielle, cette affaire expose potentiellement le pays à des pressions, voire à des sanctions internationales.
Au-delà des symboles diplomatiques, un enjeu stratégique majeur se dessine : le passage du canal du Mozambique. Axe maritime essentiel du commerce mondial et des flux énergétiques, ce corridor pourrait susciter un intérêt croissant de Moscou, désireux d’élargir son empreinte dans la région.
Ancienne puissance coloniale, la France observe ces évolutions avec prudence. La déclaration russe se disant prête à accompagner les Comores sur la question de Mayotte résonne comme un signal fort, susceptible de fragiliser l’influence de Paris dans l’archipel.
Entre rivalités globales et intérêts locaux, les Comores apparaissent désormais comme un point nodal d’une course d’influence où Américains, Russes et Français avancent leurs pions, plaçant l’archipel face à des choix diplomatiques déterminants.
