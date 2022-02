L’incroyable injustice que subit une jeune femme comorienne

L’entrepreneuse Nafouenta, créatrice de ” Justnaf Créations “, informe qu’elle va engager des poursuites judiciaires contre la FFC et l’équipementier Macron pour utilisation illicite d’une de ses créations sur les maillots des Comores pour la CAN 2021.

“Une petite présentation s’impose donc !

Je suis Nafouenta. En juin 2018, j’ai créé une marque de papeterie Justnaf Créations. Avec cette marque, j’allie ma passion pour la papeterie et mes racines comoriennes. Une culture riche et belle qui fait partie de mon identite. Avec mon entreprise, je crée et décline des designs originaux pour ma gamme de produits: carnets, bloc-notes, mugs, affiches, etc. Je suis fière de mon travail et d’être une mère entrepreneuse. Cette marque représente pour moi bien plus qu’un simple business. Il me permet de transmettre une partie des traditions comoriennes au grand public mais également à mes enfants.

Le 27 décembre 2021, grâce à ma communauté sur les réseaux sociaux, je m’aperçois que mes designs ont été volés. Ils sont utilisés de façon illicite sur les maillots de l’équipe nationale de football des Comores.

Je prends du temps à réaliser ce qu’il se passe. Je suis partagée entre la colère et la fierté que mon motif ait été choisi pour l’élaboration du maillot officiel de l’équipe nationale des Comores pour la CAN.

J’ai interpellé la fédération de football des Comores et l’équipementier pour leur signifier leur erreur sur les réseaux sociaux et la réponse de l’équipementier ne s’est pas fait attendre en me conseillant de laisser tomber.

Je suis extrêmement déçue et furieuse par ce comportement. J’ai donc engagé un avocat car je me rends bien compte que c’est encore une fois le pot de terre contre le pot de fer.



C’est pourquoi, aujourd’hui, j’ai décidé de prendre la parole et d’informer un maximum de monde sur cette injustice. Je souhaite me faire entendre par le plus grand nombre et faire un maximum de bruit, afin que la fédération et l’équipementier ouvrent une vraie discussion et que nous puissions trouver une issue favorable à ce problème. Maintenant j’ai besoin de vous ! Je vous serez reconnaissante de bien vouloir m’aider en partageant au plus grand nombre ce message.

Merci d’avance.”, Nafouenta. https://www.instagram.com/p/CZuw98togQs/?utm_medium=copy_link