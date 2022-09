L’île Ngazidja plongée dans le noir

Depuis quelques jours, l’ile de Ngazidja est pratiquement dans le noir si ce n’est que quelques coins de Moroni qui jouisse de l’électricité devenu sporadique.

De façon notoire, la nuit du vendredi et samedi fut le théâtre d’un quasi black-out. Dans les villes et villages voisins à Moroni, les rues et les maisons n’étaient faiblement éclairées que par des lampadaires solaires installés çà et là par des initiatives locales.

Contacté par nos soins, la SONELEC évoque une panne de deux moteurs qui sous-tend cette instabilité devenue agaçante pour les habitants de l’ile. Elle dit privilégier la capitale afin de faire tourner quelques activités économiques et professionnelles.

On s’entend donc à une période de délestage drastique sur l’étendu de l’ile.

CCMC