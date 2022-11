Dans un entretien accordé à nos confrères de fcbk fm, l’ambassadeur de la France aux comores Sylvain Ruquier est revenu sur le sujet brûlant qui oppose les comores et la France, notamment l’île comorienne administrée par la France » je ne suis pas d’accord avec votre lecture. Je sais très bien qu’en effet pour les comores, mayotte est considérée comme comorienne. Mais pour la France, mayotte est française. Et les mahorais ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de rester français. Ils l’ont dit il n y a pas si longtemps que ça à l’occasion du référendum sur la départementalisation. C’est un point sur lequel nous ne sommes pas d’accord mais ça ne nous empêche pas de parler d’autres sujets « .



Pour ce qui est des visas accordés aux étudiants, le patron de l’ambassade de France à paris a expliqué qu’ils ont doublé le nombre de visas en l’espace de trois ans.

Sur ce qui concerne les actions concrètes réalisées par la France, Sylvain Ruquier citera les 150 millions d’aide octroyés aux comores, le soutien financier apporté à la compagnie de danse TCheza et le financement des projets portés par des membres de la diaspora.

Please follow and like us: