Les Jeunes expulsés de Mayotte accusés de vols et vandalisme à Moroni, selon la police

Moroni confrontée à une vague de vols et de vandalisme : La police attribue ces actes aux jeunes expulsés de Mayotte

Moroni, la capitale des Comores, connaît une inquiétante recrudescence de vols et d’actes de vandalisme, ciblant principalement les véhicules stationnés près des supermarchés et des mosquées. Selon la police, ces incidents seraient en grande partie l’œuvre de jeunes récemment expulsés de Mayotte dans le cadre de l’opération Wuambushu.

Depuis plusieurs semaines, les autorités locales constatent une augmentation significative de ces délits. Les véhicules garés aux abords des lieux de culte et des centres commerciaux sont devenus des cibles privilégiées pour les malfaiteurs. « Ces actes de vandalisme et de vol ont pris une ampleur préoccupante. Nos investigations indiquent que les jeunes renvoyés de Mayotte pourraient être responsables de cette hausse de la criminalité », a déclaré Chabane Mohamed, officier des enquêtes, lors d’un point de presse.

Les techniques utilisées par les voleurs évoluent également. Alors que les cambriolages se limitaient autrefois à des ouvertures de vitres, les malfaiteurs n’hésitent désormais plus à briser les vitres pour s’emparer des objets laissés à l’intérieur des véhicules. L’officier Mohamed souligne que ces méthodes plus agressives rendent la situation encore plus préoccupante.

La police a intensifié ses efforts pour contrer cette vague de criminalité. Des patrouilles supplémentaires ont été déployées, et plusieurs suspects ont déjà été arrêtés. Parmi eux, un individu interpellé en juin dernier est actuellement en détention, en attente de son procès. Malgré ces efforts, l’inquiétude continue de croître parmi les habitants de Moroni.

L’officier Mohamed conseille aux propriétaires de véhicules de faire preuve de plus de vigilance, notamment en évitant de laisser des objets de valeur visibles dans leurs voitures. « Il est crucial de dissimuler tout objet sous les sièges ou dans des endroits moins visibles pour réduire les risques de vol », recommande-t-il.

Bien que la police assure avoir mis en place des stratégies efficaces pour combattre ces crimes, les détails de ces mesures restent confidentiels pour des raisons de sécurité. En attendant, les résidents de Moroni vivent dans une atmosphère de méfiance et de prudence accrue.

Saïd Hassan Oumouri