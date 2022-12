Les femmes du parti Orange en mouvement pour 2024

Les femmes orange en mouvement et mettent le Cap pour REHEMANI, ce dimanche 25 décembre 2022 a eu lieu à Bobigny la mise en place de la coordination des femmes du Parti Orange de la région île de France en présence Mr Mohamed Daoudou Président du Parti et son épouse.

Pour l’occasion après le mot d’ouverture du grand notable Mr Bourhane Mohamed, Mr Mouriba président du bureau exécutif de la coordination du parti en île de France a rappelé l’historique et les grandes dates du parti et il a ajouté la date du 25 décembre 2022 parmi les dates historique des actions du parti en France.

Quand madame Zaoudjatti Hassane animatrice principale de la coordination, elle a fait le bilan des activités réalisées le parti durant plusieurs mois pour mobiliser et sensibiliser les femmes à rejoindre le parti de l’espoir pour tirer les Comores des ténèbres vers la Lumière. Quand à madame Nadia Mohamed la chargée de la mobilisation, les objectifs d’impliquer les femmes dans la politique sont atteints par la mise en place de la coordination des femmes du parti en France et que aujourd’hui commence la marche vers REHEMANI.

Et madame Nourfat Abdou elle a mis l’accent sur la communication et appelé les militants à s’impliquer d’avantage dans le cadre de la vulgarisation du projet du parti et la promouvoir les actions du parti en faveur de la femme. Pour madame Toufahate Youssouf, elle a félicité la coordination et a encouragée les femmes à continuer dans cette voie là, car la femme a aussi sa place dans le parti ORANGE car elle a une rôle à jouer dans le développement du Pays.

Pour conclure le Président du parti Orange a salué également présenté la vision du parti et la feuille de route.

Eric Dimeco du parti Orange