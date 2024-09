Les États-Unis renforcent la sécurité maritime des Comores grâce à des drones de haute technologie

Après plus d’un mois de formation intensive, les membres de la garde-côtes comorienne sont désormais prêts à utiliser des drones pour renforcer la sécurité des frontières maritimes des Comores. Une cérémonie marquant la fin de cette formation et la remise officielle de drones s’est tenue hier, lundi, au siège de la garde-côtes comorienne. Ces drones, offerts gracieusement par les États-Unis, sont destinés à améliorer la surveillance des eaux territoriales et à lutter contre les diverses formes de criminalité transfrontalière.

La formation, assurée par deux experts américains envoyés par Washington, a permis à une dizaine de participants, dont deux femmes, d’acquérir les compétences nécessaires pour piloter et maintenir ces appareils sophistiqués. Elle s’est conclue avec la remise des attestations de mérite aux participants.

Les drones remis aux autorités comoriennes sont des Flex rotors, des engins d’une technologie avancée, capables de voler jusqu’à 16 heures avec une portée de 150 km. Ces équipements, d’une valeur totale de 1 milliard 800 millions de francs comoriens, constituent un outil stratégique pour la garde-côtes comorienne, permettant d’améliorer la surveillance des eaux territoriales et de prévenir divers trafics et la pêche illégale.

Lors de son allocution, Fakridine Mahamoud, ministre de l’Intérieur des Comores, a salué l’importance de ce don pour la sécurité maritime du pays. « Ces drones sont utilisés pour améliorer nos capacités de recherche et de sauvetage en mer. Ils contribuent à la lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris les trafics de tous genres et enfin pour prévenir la pêche illégale dans nos eaux », a-t-il déclaré.

L’ambassadrice des États-Unis auprès des Comores, Claire Pierangelo, présente lors de la cérémonie, a rappelé l’engagement pris l’année dernière par son pays pour renforcer la sécurité maritime des Comores. « Le gouvernement américain avait annoncé son engagement à aider les Comores à exercer pleinement leur souveraineté et à développer leur économie », a-t-elle souligné.

Ces drones représentent un nouveau chapitre dans la coopération entre les États-Unis et les Comores. En plus de leur rôle dans la sécurité maritime, ils sont vus comme un outil crucial pour protéger les vies des pêcheurs et maintenir la stabilité économique de l’archipel. Les garde-côtes comoriens, désormais formés et équipés, sont prêts à veiller plus efficacement sur les vastes étendues maritimes de la zone économique exclusive du pays.



IBM