Les établissements scolaires sont toujours fermés à Mbéni

La ville de Mbéni est coupée du reste des Comores même au niveau scolaire. Les 18 établissements scolaires de la capitale de la région de Hamahamet sont toujours fermés. L’occupation de la ville par l’armée nationale et l’arrestation de plusieurs professeurs ne rassurent ni les parents d’élèves ni les chefs des établissements scolaires.

Une ferme forcée des écoles qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toute la région de Hamahamet en général.

N’est il pas temps que l’armée regagne les camps militaires ? Pourquoi l’armée continue à occuper la ville de Mbéni ?

