« Les deux gilets de sauvetages… »

Opinion libre. En matière de patriotisme Ustadh Jibs est le numéro 1 sans oublier maître Larifou. les deux sont les meilleurs gilets de sauvetages pour nos concitoyens en difficulté partout à l’étranger, Jibs lui c’est un gilet de sauvetage de l’intérieur et l’extérieur du pays. Merci à vous deux.

« Bon voyage la jeune fille de Male Mbadjini. J’ai fait mon devoir après l’avoir emmenée d’Oman aux Emirats. Nous avons tout préparé et maintenant Allez dans n’importe quel pays que vous voulez dans le monde entier. J’ai tout fait grâce a Allah,et pour que le monde sache que la femme Comorienne a plus de valeur que l’or. On est prêt à payer tout notre argent et nos vies pour les défendre tous ».

John Baloz