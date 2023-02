Les Comores : un pion géopolitique de la France au sein de l’Union Africaine? »

Les Comores, un petit État insulaire de l’océan Indien, a pris la tête de l’Union africaine (UA) pour la première fois, malgré des doutes quant à sa capacité à assumer cette fonction. La France aurait aidé les Comores à accéder à ce poste en incitant le Kenya à retirer sa candidature concurrente. La France entretient de bonnes relations avec les Comores, dont le président a récemment exprimé son opposition à l’invasion russe de l’Ukraine. La France, qui a des liens complexes avec les Comores, notamment en ce qui concerne la question de Mayotte, espère que les Comores pourront jouer un rôle de médiateur, en particulier au Sahel où la France est en conflit avec des groupes armés.

Please follow and like us: