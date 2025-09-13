Les Comores soutiennent l’initiative de Xi Jinping pour une gouvernance mondiale inclusive

Moroni, 13 septembre 2025 –
L’Union des Comores a exprimé, par la voix de la présidence de la République, son plein soutien à l’initiative pour la gouvernance mondiale présentée par le président chinois Xi Jinping lors de la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai Plus, tenue en septembre à Tianjin.
Le communiqué publié par Beit-Salam salue « avec une profonde considération » cette proposition, qui s’articule autour de cinq principes universels : respect de l’égalité souveraine, primauté du droit international, pratique du multilatéralisme, approche centrée sur les peuples et mise en œuvre d’actions concrètes. Ces valeurs, selon le gouvernement comorien, rejoignent pleinement les priorités défendues par le pays sur la scène internationale.
L’Union des Comores souligne son attachement constant à la promotion d’un ordre mondial « plus juste, plus équitable et véritablement inclusif », dans lequel chaque nation, grande ou petite, dispose des mêmes droits et responsabilités.
En tant que pays attaché au multilatéralisme et au dialogue des civilisations, Moroni estime que cette initiative contribue à renforcer la solidarité internationale et à tracer la voie vers une communauté de destin partagé pour l’humanité.
« La coopération entre nations, fondée sur le respect mutuel et la prise en compte des aspirations des peuples, constitue la voie la plus sûre vers la paix, la prospérité et le développement durable », conclut le communiqué.
IBM
Réagissez à cet article