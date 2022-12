L’équipe féminine U17 des Cœlacanthes commence la compétition de la pire des manières en s’inclinant lourdement face au Botswana

Comores 🇰🇲 0-8 Botswana 🇧🇼

Lotang Ebineng 8’ Katlou Ditsile 34’ Mbapeua Hangara 41’ Palesa Mokopakgosi 42’ & Lotang Ebineng 44’, Ditsile 55’ Lotang 87’ Lebogang Dilelo 89’

CMM

