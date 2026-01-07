Les Comores réaffirment leur attachement au principe d’une seule Chine

L’Assemblée de l’Union des Comores a réaffirmé, à travers un communiqué officiel rendu public le 6 janvier, son attachement ferme et constant au principe d’une seule Chine. Cette position s’inscrit dans la continuité d’une coopération diplomatique de longue date entre Moroni et Pékin, marquée par un partenariat politique, économique et historique particulièrement solide.
Dans ce communiqué, les autorités comoriennes rappellent que, géographiquement, historiquement et politiquement, Taiwan fait partie intégrante de la Chine. La question de Taiwan est donc considérée comme relevant exclusivement des affaires intérieures chinoises. Toute ingérence extérieure sur ce dossier constitue, selon l’Assemblée de l’Union des Comores, une violation claire du principe reconnu par une large majorité de pays à travers le monde.
L’Assemblée souligne également la solidarité du peuple comorien avec le gouvernement et le peuple chinois dans leurs efforts visant à la réunification nationale. Ce soutien s’inscrit dans une vision partagée du respect de la souveraineté des États et du principe fondamental de non-ingérence.
Les relations entre la Chine et les Comores, renforcées depuis plusieurs décennies, se sont traduites par d’importantes actions de coopération dans des domaines essentiels : infrastructures, développement, éducation ou encore appui institutionnel. Pour les autorités comoriennes, cette relation exemplaire illustre l’importance du dialogue, de la stabilité et de la reconnaissance mutuelle.
En réaffirmant publiquement sa position, l’Assemblée de l’Union des Comores envoie un message clair , la stabilité internationale passe par le respect des engagements diplomatiques et par la reconnaissance de la Chine dans son intégrité territoriale. Moroni entend ainsi continuer à défendre, sur la scène internationale, le principe d’une seule Chine, tout en consolidant un partenariat stratégique jugé bénéfique pour les deux peuples.
