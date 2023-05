Les Comores prêts à créer l’exploit à l’Arab Beach Soccer Cup 2023.

La sélection comorienne de beach soccer se prépare pour l’Arab Beach Soccer Cup 2023, qui se tiendra en Arabie Saoudite du 11 au 20 mai. Le sélectionneur Gerald Guidarini a récemment dévoilé une liste de 14 joueurs, principalement issus du vivier local, avec seulement quatre joueurs évoluant à l’étranger. Ce choix vise à promouvoir la discipline et donner une chance aux talents locaux.

Parmi les sélectionnés, on retrouve des habitués tels que Moeva Chakira et Moussa Ali, ainsi que des joueurs ayant brillé lors du récent challenge beach soccer du 24 avril, comme Mohamed Dulkeyyum, Djamil Toufail et Yarid Ali Abdou. Cette équipe pleine de promesses suscite de grands espoirs pour l’archipel des Comores.

Les Cœlacanthes entreront en regroupement le 5 mai, avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite le 9 mai. Ils évolueront dans le Groupe C aux côtés des Émirats Arabes Unis (champions en titre), de la Libye et du Koweït. Le premier match des Comores aura lieu le 12 mai, à 22h locale, contre les Koweïtiens, au complexe sportif King Abdallah City. Cette compétition offre une opportunité pour les Comores de montrer leur potentiel et de créer l’exploit sur la scène internationale.

Saïd hassane Oumouri