Les Comores menacées par l’invasion de produits alimentaires de mauvaise qualité

Dans les marchés comoriens, la situation devient préoccupante. De plus en plus de produits alimentaires importés, notamment les viandes transformées et les boissons industrielles, échappent aux contrôles sanitaires et présentent un réel danger pour la santé publique. Ce qui est vendu comme de la viande n’est souvent qu’un amas de gras, avec à peine 5 % de chair, comme en témoignent les images de ces blocs importés.
Ce phénomène ne se limite pas aux viandes. Les boissons, souvent saturées en sucre, contribuent elles aussi à une détérioration progressive de la santé des consommateurs. Loin d’apporter les nutriments nécessaires, ces produits favorisent l’apparition de maladies graves telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires, l’obésité ou encore certaines pathologies chroniques.
Ces maladies non transmissibles constituent désormais l’une des principales causes de décès et d’invalidité aux Comores. Le constat est d’autant plus alarmant que les dépenses publiques de santé augmentent sans cesse. Faute d’infrastructures suffisantes et de politiques de prévention efficaces, une part importante de ces fonds est dépensée à l’étranger, notamment en Tanzanie, à Madagascar, à Maurice ou encore en Inde. L’ambassadeur de Tanzanie a récemment estimé à 80 millions d’euros le montant dépensé chaque année par les Comoriens dans son pays pour se soigner.
Face à cette situation, les spécialistes appellent à une action concertée des ministères de la Santé, des Finances et de l’Agriculture. Il s’agit notamment d’instaurer un seuil minimum de qualité nutritionnelle pour les produits importés, de limiter les aliments à forte teneur en sucre et en gras, et de soutenir la production locale.
Mzé Mbaba
