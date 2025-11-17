Les Comores écrasent la Namibie 4–0 : une victoire qui change l’état d’esprit avant la CAN

Maluzini, Moroni — L’équipe nationale des Comores a offert aujourd’hui un véritable festival offensif au stade de Maluzini, en s’imposant 4 à 0 face à la Namibie. Une victoire large, maîtrisée, qui confirme les progrès entrevus lors du premier match amical remporté 1–0 il y a quelques jours.
Un match sérieux, une équipe libérée
Dès l’entame, les Cœlacanthes ont imposé leur rythme : intensité, pressing, maîtrise technique. Contrairement à la première confrontation, plus serrée, les hommes de Stefano Cusin ont cette fois montré une efficacité impressionnante.
Les Comores ont trouvé l’ouverture dès la première mi-temps, avant d’enchaîner avec trois autres réalisations grâce à un jeu collectif cohérent, une défense solide et un secteur offensif en pleine confiance.
Cette large victoire 4–0, dans un stade plein, a galvanisé l’équipe tout autant que les supporters.
Deux victoires qui redonnent confiance avant la CAN
Ces deux succès consécutifs tombent au meilleur moment. Après une année marquée par des résultats irréguliers et beaucoup de doutes, l’équipe nationale avait besoin de certitudes. Ces deux matchs ont non seulement permis de tester de nouveaux schémas de jeu, mais aussi de mesurer la profondeur du groupe et la cohésion collective.
L’état d’esprit semble transformé. Les joueurs affichent plus de sérénité, de précision et d’automatisme. Les cadres se sont affirmés, les jeunes ont répondu présents, et la dynamique globale redevient positive.
Cap sur la Coupe d’Afrique : un match d’ouverture historique
Ces victoires prennent encore plus de sens lorsqu’on regarde ce qui attend les Cœlacanthes : le match d’ouverture de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Et ce ne sera pas contre n’importe qui.
Les Comores affronteront le pays hôte, le Maroc, devant un public entièrement acquis aux Lions de l’Atlas. Un défi immense, mais désormais abordé avec un tout autre moral.
Grâce à ces deux victoires, les Cœlacanthes pourront entamer leur préparation finale avec confiance, ambition et discipline, trois ingrédients indispensables pour créer la surprise lors de cette CAN.
Said Hassane
