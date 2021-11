Les Comores doivent rester un “puits de carbone” selon le ministre de l’environnement Houmed MSAIDIE.

Ce mardi 16 novembre vers 9h, s’est tenue dans la salle de Conférence du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, du Tourisme et de l’Artisanat, une conférence de presse du ministre Houmed Msaidié et ce en présence d’une dizaine de médias de la place. Le ministre a fait un tour d’horizon sur le déroulement de la conférence internationale du changement climatique à Glasgow, en mettant en exergue entre autres les positions des grands pays émergeants dans la problématique liée aux questions relatives au développement durable. Il a surtout mis l’accent sur la spécificité des petits états insulaire en développement qui sont en premières lignes face aux changements climatiques.

Il a axé surtout son intervention sur deux points:

1. Le changement climatique est devenu une donnée incontournable dans le monde actuel et la science ne laisse aucun doute quant à la réalité du phénomène. Aussi, notre pays doit y faire face. Les données scientifiques actuelles montrent que notre pays est impacté par ce phénomène et les aléas climatiques que nous subissons en sont la preuve. Le ministre a rappelé les grandes de l’allocution du chef de l’état qui a mis l’accent sur les mesures prises par notre pays pour que notre pays reste un « grande campagne de reboisement sur le thème « un Comorien, un arbre ». Il a parlé aussi des initiatives prises pour la mise en place de projets sur les énergies renouvelables.

2. Le rôle essentiel de la société civile. Pour le ministre, la société civile comorienne n’est pas assez impliqué dans ce combat contrairement à ses homologues sur le continent africain. Aussi, le ministre compte prendre rapidement des initiatives pour impliquer davantage la société civile dans cette thématique, rappelant au passage que ce créneau est susceptible de contribuer à lutter contre le chômage, dans la mesure où beaucoup de nos jeunes sont diplômés sur les questions relatives à l’environnement. Aussi, il s’avère nécessaire de mettre en place un cadre juridique permettant à la société civile de s’épanouir dans ce créneau porteur d’opportunité d’emploi.

Le directeur général de l’Environnement est intervenu pour apporter des éclaircissements sur des questions concernant le rapport de notre « Contribution déterminée sur le plan National (CDN)», soumis dernièrement à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques. Le directeur de cabinet qui est lui aussi un spécialiste sur ces questions et qui avait pris part à la COP26 a lui aussi apporté des éclaircissements sur la CDN.

Les médias présents ont souhaité être toujours associés à cette problématique pour mieux éclairer l’opinion public.

Service de communication