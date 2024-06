Les Comores déjouent les pronostics et visent le Mondial 2026 et la CAN 2025 mais….

Le parcours de l’équipe nationale des Comores dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 est en train de captiver les amateurs de football. Après quatre journées, les Comores se trouvent en tête du Groupe I, avec neuf points et une différence de buts de +4, devançant ainsi des équipes comme le Ghana et Madagascar.

L’équipe, dirigée par l’entraîneur italien Stefano Cusin, a commencé cette campagne mondiale de manière impressionnante en novembre 2023. Avec deux victoires à domicile et une seule défaite contre Madagascar (1-2), les Comores ont pris un bon départ. La victoire contre le Tchad sur le terrain neutre d’Oujda au Maroc, par 2-0, a été cruciale pour prendre la tête du groupe.

Stefano Cusin n’a pas caché sa satisfaction quant à la performance de son équipe et a rendu hommage à son encadrement technique via son compte Facebook, louant leur « travail incroyable ».

Cependant, malgré ces succès en qualifications pour la Coupe du Monde, Cusin a clairement indiqué que son objectif principal reste la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. « Mon principal objectif, c’est une participation à la CAN 2025. C’est possible avec l’équipe et les joueurs de qualité que j’ai », répète-t-il souvent.

Les Comores, bien qu’en tête, sont conscientes que le chemin vers la qualification est semé d’embûches. Les principaux rivaux, le Mali et le Ghana, sont toujours en embuscade. Ces deux équipes sont des poids lourds du football africain, avec des palmarès impressionnants. Le Ghana, par exemple, a été très proche des demi-finales de la Coupe du Monde 2010 et a remporté la CAN à quatre reprises. Le Mali, quant à lui, a régulièrement atteint les demi-finales des dernières éditions de la CAN. Ces deux nations, respectivement à quatre points et à deux buts de différence des Comores, restent des adversaires redoutables.

Pour Stefano Cusin, les éliminatoires de la Coupe du Monde servent également de préparation pour la CAN 2025. Il a affirmé à plusieurs reprises que cette double campagne est une opportunité pour affiner les performances de son équipe. « Nous devons continuer à jouer notre football et nous concentrer sur chaque match », souligne le capitaine Youssouf M’changama.

Les deux prochains mois seront cruciaux pour les Comores. Ils commenceront les qualifications pour la CAN 2025 en septembre prochain avant de reprendre les éliminatoires de la Coupe du Monde en mars 2025, avec des matchs décisifs contre le Mali et le Tchad à domicile.

Le président de la Fédération de football des Comores, Saïd Ali Saïd Athouman, a réitéré le soutien total à Stefano Cusin. « Après la signature de son contrat, Stefano Cusin nous a clairement dit qu’il utiliserait les éliminatoires de la Coupe du Monde et les fenêtres FIFA pour préparer son équipe pour la CAN 2025. C’est son objectif, et nous le soutenons pleinement », a-t-il déclaré.

Soibah Saïd