Les Coelacanthes s’inclinent face au Kazakhstan (1-0) : Début mitigé pour Hubert Velud

L’équipe nationale de football des Comores a disputé son dernier match le mardi 31 mars 2026 à l’Astana Arena, au Kazakhstan. Dans le cadre des **FIFA Series 2026 (une série de rencontres amicales internationales organisées par la FIFA), les Coelacanthes se sont inclinés 1-0 face à l’équipe hôte.

Le Kazakhstan a pris l’avantage très tôt, dès la 4e minute, grâce à un but de Ramazan Orazov. Malgré une seconde période plus équilibrée, les Comores n’ont pas réussi à revenir au score. Le résultat final est resté figé à 1-0.Cette défaite s’inscrit dans une série préoccupante : les Comores n’ont pas marqué le moindre but en temps réglementaire lors de leurs cinq derniers matchs.

Cette rencontre clôturait la participation des Comores à la FIFA Series 2026 au Kazakhstan. Trois jours plus tôt, le 28 mars, ils avaient affronté la Namibie : un match nul 0-0 au terme du temps réglementaire, suivi d’une défaite aux tirs au but (5-4). Sur ces deux rencontres amicales de mars 2026, les Coelacanthes n’ont donc récolté aucun point et n’ont inscrit aucun but. Ces matchs intervenaient dans un contexte de transition pour la sélection.

Ces rencontres se sont déroulées sous la direction intérimaire ou dans la foulée du changement d’entraîneur. Stefano Cusin, en poste depuis octobre 2023, a quitté ses fonctions le 1er mars 2026 à l’expiration de son contrat, que la Fédération comorienne de football (FFC) n’a pas renouvelé.

Le 7 mars 2026, la FFC a officiellement nommé le Français Hubert Velud comme nouveau sélectionneur, pour un contrat de deux ans. Ancien entraîneur du Burkina Faso et du Soudan, Velud succède à l’Italien et a pour missions prioritaires la qualification à la prochaine CAN ainsi que la détection et le renouvellement de l’effectif.

Les Comores sortent d’une phase dense avec la la dernière Coupe d’Afrique des Nations où ils avaient terminé troisièmes de leur groupe (deux nuls et une défaite).

Avec l’arrivée d’Hubert Velud, les Comores entament une nouvelle ère. Le technicien français met l’accent sur la solidité collective et le repérage de nouveaux talents, notamment parmi la diaspora.

Après cette fenêtre FIFA de mars 2026, l’équipe se tourne désormais vers les qualifications pour la prochaine CAN et la reconstruction progressive.Malgré la défaite face au Kazakhstan et le manque de réalisme offensif, les supporters peuvent saluer l’engagement des joueurs face à des adversaires souvent mieux classés au ranking FIFA.

Prochain rendez-vous : à suivre via la Fédération comorienne de football et les comptes officiels des Coelacanthes.

Said Hassan Oumouri