Les choinois paient 5€ par jour ( 2500kmf/9h) à leurs employés comoriens

La république de la Chine est en train de coloniser les Comores. Jamais un pays n’a réussi à faire taire toutes les critiques qui devraient lui être adressé par la presse ou par les gouvernants.

Cet après-midi, des employés ont osé haussé le ton et ont dénoncé les conditions de travail des entreprises chinois dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux:

” c’est inadmissible. On nous traite comme des Esclaves alors que nous ne le sommes pas. Nous travaillons de 07h00min à 17h pour 2500 francs comoriens (5€). Et on nous harcèle en nous disant régulièrement qu’on doit le faire ou le laisser partir. C’est inacceptable. Nous appelons tous les autres employés à se révolter contre ces intimidations “, a expliqué un jeune d’une trentaine d’années dans une vidéo de deux minutes