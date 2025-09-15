Écoutez en direct
Les autorités comoriennes condamnent l’attaque israélienne contre le Qatar

15 septembre 2025 La Rédaction International 0

 

Le gouvernement comorien a fermement condamné l’attaque israélienne qui a visé la capitale qatarie, Doha, considérant cet acte comme une violation flagrante du droit international et une atteinte à la souveraineté d’un État frère.

Dans un communiqué officiel, les autorités comoriennes ont exprimé leur profonde indignation face à cette agression, qu’elles jugent dangereuse pour la paix et la sécurité régionales. Elles ont réaffirmé leur solidarité totale avec le Qatar, tout en appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à ces violations répétées.

Le gouvernement comorien a également réitéré son soutien indéfectible au peuple palestinien et à sa juste cause, soulignant la nécessité d’une solution politique durable basée sur les décisions de la légitimité internationale.

Enfin, les Comores ont lancé un appel en faveur d’un retour au dialogue sincère et d’efforts conjoints pour préserver la stabilité et la sécurité dans la région.

Said Hassan Oumouri 

