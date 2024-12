Face à la catastrophe causée par le cyclone Chido à Mayotte, un élan de solidarité sans précédent s’est organisé au sein de l’archipel des Comores. Des associations des îles voisines, notamment d’Anjouan, ont acheminé des aides humanitaires pour venir en aide aux sinistrés. Malgré des rumeurs persistantes sur un prétendu blocage de ces aides par les autorités françaises, il est confirmé que les dons sont bel et bien arrivés à Mayotte.

L’association des femmes de Mutsamudu, à Anjouan, s’est mobilisée rapidement pour apporter un soutien concret aux habitants de Mayotte. Vivres, vêtements et produits essentiels ont été collectés et chargés à bord du bateau Maria Galanta, qui a assuré le transport de ces précieuses donations vers Mayotte.

Alors que cette mobilisation solidaire était en cours, des rumeurs ont circulé, accusant les autorités françaises de bloquer l’entrée des aides à Mayotte. Certains affirmaient même que les cargaisons restaient immobilisées sur les quais, suscitant colère et frustration parmi les communautés comoriennes.

Ces allégations se sont révélées fausses. Des témoins fiables ont confirmé que le Maria Galanta a bien accosté à Mayotte et que les dons ont été déchargés et distribués aux sinistrés. Ces rumeurs infondées n’ont fait que semer une confusion inutile à un moment où l’urgence humanitaire demandait une coordination sans faille.

Les dégâts provoqués par le cyclone Chido à Mayotte nécessitent une réponse humanitaire rapide et organisée. Les contributions venues des autres îles de l’archipel, notamment d’Anjouan, jouent un rôle crucial pour alléger les souffrances des sinistrés. La mobilisation des associations comoriennes reflète une solidarité profonde et des liens forts entre les îles, malgré les différences administratives.

L’arrivée des aides à Mayotte confirme que les efforts conjoints des communautés comoriennes peuvent surmonter les défis, y compris les rumeurs et les doutes. En ces temps difficiles, l’entraide et la fraternité sont essentielles pour reconstruire et redonner espoir aux populations affectées.



Les dons venus d’Anjouan et des autres îles des Comores ne se sont pas heurtés à des blocages. Ces aides sont arrivées à bon port et ont été distribuées aux sinistrés, témoignant d’une solidarité régionale forte et d’un engagement collectif pour répondre à l’urgence. Mayotte peut compter sur l’appui indéfectible de ses voisins comoriens.

ANTUF Chaharane