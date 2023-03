Les adolescentes comoriennes de 11 à 17 ans, principales victimes des violences sexuelles en 2022

Les chiffres alarmants révélés par les services d’écoute et de protection des enfants et femmes victimes de violence de Ndzuwani, de Mwali et de Ngazidja ont révélé une triste réalité en 2022. En effet, 297 cas de violences sexuelles ont été enregistrés, toutes sexes confondus. Le dernier trimestre de l’année a été le plus préoccupant avec 85 cas recensés, dont la plus jeune victime n’a que 4 ans.

Le nombre total de cas de violences enregistrés en 2022 est de 627, toutes formes confondues. Les violences sexuelles ont été les plus rapportées avec 297 cas, suivies de près par les violences économiques avec 204 cas. Les violences psychologiques ont totalisé 78 cas.

Néanmoins, le rapport de l’Unicef indique que le nombre de cas recensés en 2022 a diminué par rapport à l’année précédente. En effet, en 2021, les services d’écoute ont enregistré 779 cas de violences, dont 375 cas de violences sexuelles, 224 cas de violences économiques et 100 cas de violences psychologiques.

La baisse du nombre de cas recensés en 2022 coïncide avec la mise en œuvre des activités de dissémination des textes juridiques portant sur la protection des enfants et femmes en Union des Comores dans les 54 communes du pays, de la fin de l’année 2021 jusqu’à la fin du premier trimestre de 2022.

Le rapport de l’Unicef souligne que la majorité des violences sexuelles et physiques signalées dans les services d’écoute sont commises par des proches, y compris des parents dans les cas d’inceste.

Les victimes de sexe féminin ont été les plus touchées par toute forme d’abus et de maltraitance, représentant 82% des 627 victimes de violence. Les adolescentes âgées de 11 à 17 ans ont été les plus touchées en 2022, avec un total de 250 cas de toutes formes de violences confondues.

Parmi ces cas de violences, 99 victimes de violences sexuelles et physiques ont bénéficié d’une prise en charge médicale, y compris les accouchements.

Cette situation est préoccupante et doit être traitée avec la plus grande attention pour protéger les femmes et les enfants victimes de violence et leur offrir une assistance et un soutien adéquats.