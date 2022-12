Ouverture ce matin d’un atelier de renforcement des capacités en matière de sécurité routière à destination des forces de l’ordre, principaux acteurs de la mise en œuvre des mesures de prévention et de sécurité sur la route. .

Le Commandant de la gendarmerie a rappelé que les accidents de la route sont devenus un véritable fléau dans le monde et aux Comores. Il a soutenu que les accidents de la circulation constituent un problème de santé publique majeur qui a de lourdes conséquences en terme de mortalité et de morbidité. « Plusieurs initiatives ont été prises parmi lesquelles la révision du code de la route, l’intensification des campagnes de sensibilisation et la formation des acteurs avec la collaboration des partenaires bi et multinationaux dont la France », a soutenu le Commandant Ramadani.

Le colonel Panloup, Attaché de sécurité de l’Ambassade de France à Moroni, s’est réjoui de la tenue de cette formation qui va aider les participants à mieux appréhender le rôle des forces de l’ordre en matière de contrôle et de sanction. Il n’a pas manqué d’évoquer des liens existants entre la France et les Comores et les nombreuses initiatives entrant dans le cadre de la coopération de défense et sécurité entre les deux pays.

Gendarmerie nationale