Les 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance.

des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance

L’Agence Ecofin a publié son classement des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance, désignées par les lecteurs du 31 janvier au 2 février 2023. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote arrive en tête, suivi du journaliste Alain Foka et du footballeur Sadio Mané. Les 10 chefs d’État présents dans le classement sont menés par Assimi Goïta, suivi de Paul Kagame et Ousmane Sonko,

Le classement comprend également 7 financiers dont 5 banquiers. Les nations les plus représentées sont la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Nigeria. Parmi les autres personnalités citées, on retrouve l’homme d’affaires Paul Fokam, l’ancien ministre ivoirien Tidjane Thiam et le footballeur Samuel Eto’o.