Les 102 Comoriens bloqués à Mahajanga arrivés lundi

Fin de calvaire pour les 102 Comoriens qui étaient bloqués à Madagascar. Après un mois et demi d’attente, ces derniers ont finalement regagné Moroni ce lundi . Parti de Mahajanga depuis le 14 juillet, le bateau Al-zahra affrété par le consulat comorien de Mahajanga a accosté au port de Moroni aujourd’hui. Normalement, ce voyage aurait dû avoir lieu depuis le 10 juin dernier. Mais il a été reporté à plusieurs par les organisateurs sans explications. Au total 22 enfants et 80 adultes étaient coincés à Mahajanga avant que le consulat et la diaspora comoriennes de la ville n’annoncent une opération de rapatriement avec un billet de 350€ pour chaque passager.