Le Youtubeur créé la grosse diversion et accuse

Manipulateur, menteur, arnaqueur, Youtubeur, influenceur, Djibril a créé une grosse diversion hier soir. C’est un grand artiste. Chapeau bas l’artiste. La date du 5 novembre a pointé le nez et voilà que Djibril détourne les esprits.

Djibril avait promis de rembourser les victimes de ses arnaques sur les voyages à la Mecque ce 5 novembre. Plusieurs personnes n’ont jamais effectué le pèlerinage. Mais hier soir Djibril a accusé sans la moindre preuve de donner de l’argent à Comores actualités, la page qui a donné la parole aux victimes de ses arnaques. Voilà comment il veut détourner les esprits en créant un tissu de mensonge pour ne pas rembourser ses victimes. Bientôt Comores infos sera également accusé d’avoir eu de l’argent de Djibril, le menteur pathologique.

