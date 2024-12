Le trafic de la citoyenneté continue : des passeports dissimulés dans des fruits à pains.

Dubaï, décembre 2024 – Une femme originaire de Dzaouzé, en provenance de Moroni, a été interpellée par la Police Aérienne des Frontières (PAF) à l’aéroport de Dubaï. Lors d’un contrôle de routine, les autorités ont découvert une vingtaine de passeports comoriens dissimulés dans des fruits à pain contenus dans ses bagages. La destination finale de ces documents n’a pas été confirmée

La femme, qui se rendait à Dubaï pour faire des emplettes avant de retourner aux Comores, aurait accepté de transporter un colis confié par deux hommes à l’aéroport Prince Said Ibrahim : un agent nommé Radouna de Hahaya et un certain Said Hassani d’Itsara Mdjini. Le colis, contenant les fruits à pain et une importante somme d’argent, devait être remis à un dénommé Hamza de Hahaya, désigné comme le destinataire

Après plusieurs heures d’interrogatoire par la PAF, la femme a été relâchée. Les autorités locales ont considéré qu’elle n’était pas au courant du contenu illicite du colis qu’elle transportait. Hamza, le destinataire présumé, a également été interrogé. Il a confirmé avoir accepté de recevoir le colis mais a affirmé ignorer la présence des passeports dans les fruits.

À son retour à Moroni, la femme a de nouveau été arrêtée à l’aéroport Prince Said Ibrahim. Elle a été interrogée pendant plusieurs heures avant d’être relâchée. Selon des témoignages, des pressions auraient été exercées pour qu’elle ne divulgue pas davantage de détails sur cette affaire.

L’incident soulève des questions sur la gestion des passeports comoriens et les mécanismes de contrôle dans les aéroports. Les autorités comoriennes n’ont pas encore publié de déclaration officielle sur cette affaire.

