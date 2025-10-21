Le Sunduk renaît et relance l’espoir d’une finance solidaire

Sous un soleil éclatant et une ambiance d’unité retrouvée, le village de Shuani a célébré samedi dernier la réouverture tant attendue de son Sunduk local. Après plusieurs années de fermeture, cette institution communautaire renaît avec une ambition claire : remettre la finance au service du développement et de la solidarité.
La cérémonie, marquée par la présence de nombreux habitants, de responsables locaux et de figures du secteur financier, a été qualifiée de « journée historique » par Alaoui Said Mohamed Mbaé, président du conseil d’administration. « C’est la concrétisation d’un rêve collectif », a-t-il déclaré, rappelant que le Sunduk de Shuani est avant tout une institution de proximité, conçue pour soutenir commerçants, artisans, agriculteurs et jeunes entrepreneurs.
Cette nouvelle ère s’annonce plus moderne et inclusive, avec une gouvernance transparente et des services adaptés aux réalités locales. Alaoui a également invité la diaspora à « participer activement » en ouvrant des comptes et en utilisant les services du Sunduk.
La présence de la Banque centrale des Comores a donné une dimension institutionnelle forte à l’événement, signe de la confiance retrouvée envers ce modèle de finance communautaire. Taoufiki Mhadjou, président de l’Union des Sanduk, a pour sa part exhorté les gestionnaires à la rigueur et à l’innovation, tout en tirant les leçons du passé.
Avec de nouveaux produits tels que le financement des systèmes solaires, les crédits pour événements familiaux ou le service d’intercaisse, le Sunduk de Shuani veut instaurer une culture d’épargne solidaire et de développement local. Une relance porteuse d’espoir pour toute la région.
