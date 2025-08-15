Écoutez en direct
Le stade Malouzini homologué pour les compétitions africaines

15 août 2025

Bonne nouvelle pour le football comorien : le stade de Malouzini figure désormais parmi les infrastructures approuvées par la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

Cette homologation marque un tournant pour les clubs Djabal FC et US Zilimadjou, qui pourront enfin recevoir leurs adversaires à domicile lors des phases initiales. Une avancée majeure qui évitera aux représentants comoriens de jouer leurs matchs en terrain neutre, comme par le passé.

Le stade Malouzini rejoint ainsi une liste prestigieuse de stades africains répondant aux normes de la CAF. Au total, 45 nations bénéficient de cette validation, avec l’Afrique du Sud en tête, forte de 13 stades homologués. Une reconnaissance qui confirme la progression des Comores sur la scène continentale.

