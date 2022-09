Le représentant du Fonds Saoudien, a signé à Moroni, avec le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, M. Mze Aboudou Mohamed Chanfiou, un accord de rééchelonnement de la dette grâce à la générosité royale du serviteur des Saintes Mosquées en reportant, pour une période de deux ans, la dette de l’Union des Comores.

Cet acte salutaire de la part du fonds saoudien traduit la confiance des autorités saoudiennes à l’égard de leurs homologues comoriens.



Au cours des échanges, les deux parties ont passé en revue l’évolution des différents projets financés par les fonds saoudiens. Des projets qui auront un impact positif sur le développement social et économique des Comores.

Ces projets contribueront à soutenir plusieurs secteurs et répondront aux besoins des citoyens comoriens. Des projets en cours tel que l’aménagement des routes, la construction d’un centre de transfusion sanguine, la reconstruction du réseau d’eau et la construction d’écoles dans différentes communes sont le résultat du soutien infaillible du Royaume d’Arabie Saoudite.

A la clôture des discussions, les deux parties se sont montrées satisfaites des accords trouvés. Le représentant du fonds saoudien a réitéré la volonté du royaume d’être omniprésent dans la quête d’émergence de l’Union des Comores.

Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire a exprimé, au nom de l’Union des Comores, sa gratitude auprès du Royaume.

Ministère des finances