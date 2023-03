Le ramadan commencera vendredi 24 mars aux Comores

C’est officiel le ramadan commencera ce vendredi 24 mars aux Comores. Et en France le ramadan a commencé ce jeudi.

Chers lecteurs et lectrices,

Nous tenons à vous souhaiter à un bon mois de Ramadan. Que ce mois béni soit rempli de paix, de bonheur et de bénédictions pour vous et vos familles.

Le Ramadan est un mois de dévotion et de spiritualité pour les musulmans du monde entier. C’est un moment où les croyants se concentrent sur leur relation avec Allah, sur la pratique de la patience et de la modération, ainsi que sur la compassion et la charité envers les plus démunis.

Ramadan Mubarak!