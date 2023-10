Le Radhi de Houmed Msaidie fait son retour en force

Les sceptiques et les détracteurs croyaient avoir enterré le parti Radhi de Houmed Msaidie dans les tréfonds de la politique comorienne, mais ce samedi marquera à jamais un tournant dans cette histoire politique. Réunissant des centaines de partisans venus de tous les coins de Ngazidja, ainsi que des représentants d’Anjouan et Mohéli, Houmed Msaidie a fait une démonstration de force indéniable à l’hôtel Retaj à Moroni, réaffirmant sa présence politique sans équivoque.

Au-delà des membres du Radhi, la scène a été envahie par une foule déterminée à montrer son soutien inébranlable à leur leader. Interrogés sur leur présence, les réponses étaient unanimes : « Nous l’aimons et nous continuerons à l’aimer. » Cette Assemblée générale a ainsi marqué un renouveau inattendu pour un parti qui, il n’y a pas si longtemps, semblait sur le point de s’éteindre.

Dans un discours résolu et passionné, le leader du parti Radhi a réitéré son soutien indéfectible au président Azali. Il a également dressé un bilan positif du mandat en cours, sans jamais détourner le regard. Pour l’année 2024, Houmed Msaidie a clairement laissé entendre que l’on ne change pas une équipe qui gagne, insinuant que la victoire était à portée de main avec Azali à la tête.

L’un des moments forts de son discours fut lorsque Houmed Msaidie a souligné les talents polyvalents du président Azali. « Azali n’est pas seulement un leader politique, mais aussi un Imam accompli et un médecin de renom. Il a réussi à unifier notre pays, et c’est une réalisation remarquable », a-t-il déclaré.

L’Assemblée générale du Radhi à l’hôtel Retaj a réaffirmé la détermination de Houmed Msaidie et de son parti à jouer un rôle significatif dans la politique comorienne. Les observateurs politiques se demandent maintenant si ce rassemblement marquera le début d’un renversement de tendance pour le Radhi et son leader charismatique. Une chose est sûre, le Radhi a montré ses muscles, et il semble loin d’être fini sur la scène politique des Comores.



