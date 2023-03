Le 21 mars 2023, le président Azali a présenté sa nouvelle politique de formation du gouvernement axée sur la formation professionnelle à l’assemblée nationale.Cependant, Achmet, président du mouvement politique Hury, a réagi en qualifiant ce discours de mensonger et politisé.

Selon Achmet, le président Azali prétend révolutionner le système éducatif en intégrant la formation professionnelle, alors que des institutions telles que l’IFERE, l’IUT et l’école de santé offrent déjà ce type de formation aux Comores. L’IFERE forme les enseignants, l’IUT propose des formations en gestion, statistiques, informatique et tourisme, et l’école de santé forme les sages-femmes et les infirmiers.

Achmet souligne que depuis 2016, aucun recrutement n’a eu lieu dans l’enseignement public, malgré la formation de 30 à 50 diplômés enseignants par an. Il questionne également le nombre de diplômés en santé et en tourisme recrutés dans les secteurs publics. Achmet pointe du doigt le coût élevé des billets d’avion vers les Comores, qui limite les débouchés pour les diplômés du tourisme.

Pour Achmet, une véritable révolution dans la formation professionnelle nécessiterait un tissu industriel développé et une électricité abordable. Or, les Comores souffrent de problèmes d’électricité et affichent les tarifs les plus élevés de la région. Achmet conclut que l’opposition ne peut avoir confiance en Azali pour mener des négociations, car il ne dit pas la vérité.

En résumé, le président du mouvement Hury dénonce le discours du président Azali sur la formation professionnelle, mettant en avant les problèmes préexistants et l’absence de réelle nouveauté dans cette politique.

Antuf chaharane