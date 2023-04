Le président des Comores renforce les liens avec la Russie malgré sa condamnation de l’invasion de l’Ukraine.

Dans une démarche plutôt inattendu le président des Comores, Azali Assoumani, semble renforcer les relations avec la Russie . Récemment, l’ambassadeur de la Fédération de Russie aux Comores, Andrey Andreev, a annoncé vouloir renforcer la coopération entre les deux pays et a invité le président Assoumani au sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg.

Andreev a déclaré que malgré les divergences entre la Russie et les Comores concernant le conflit en Ukraine, les deux pays sont déterminés à renforcer leurs relations. Cette déclaration soulève des interrogations sur la position du président Assoumani, qui avait précédemment condamné l’invasion de la Russie en Ukraine.

Lors de cette visite, l’ambassadeur russe a également insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale, soulignant que la Russie a toujours soutenu les Comores dans leur souveraineté et leur développement économique. Plus de mille Comoriens ont étudié dans des universités russes, et la Russie offre actuellement 20 bourses d’études par an aux Comoriens pour étudier en Russie.

Les discussions ont également porté sur le renforcement des relations économiques et sociales entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la coopération agricole. Le diplomate russe a annoncé l’intention de son pays d’accroître les échanges commerciaux entre les deux nations.

Antuf chaharane