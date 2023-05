Le Président de l’Union africaine, Azali, plaide pour l’adhésion de l’Afrique au G20 lors du Sommet du G7 à Hiroshima

Azali Assoumani, Président de l’Union africaine, a joué un rôle actif lors des débats du Sommet du G7 à Hiroshima. La réunion a été consacrée à des questions cruciales telles que la paix, la sécurité, le développement, la santé et le changement climatique. Cependant, en plus de ces enjeux majeurs, Azali Assoumani a également profité de l’occasion pour plaider en faveur de l’adhésion de l’Union africaine au G20.

La présence d’Azali Assoumani lors de ce sommet de premier plan témoigne de l’importance accordée aux intérêts de l’Afrique dans les discussions internationales. Les dirigeants mondiaux présents, dont le président français Emmanuel Macron, le président américain et le premier ministre canadien, ont eu l’opportunité de rencontrer Azali Assoumani et d’échanger sur des questions clés concernant l’Afrique et ses aspirations.

Au cours de ces rencontres, Azali Assoumani a abordé des sujets tels que la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Il a souligné l’importance de la coopération internationale pour résoudre les conflits et les crises régionales, tout en mettant en avant les efforts de l’Union africaine dans ce domaine.

Le développement économique de l’Afrique a également été abordé lors des discussions. Azali Assoumani a mis en avant les opportunités et les défis auxquels le continent est confronté, et a plaidé en faveur d’une coopération accrue avec les pays du G7 pour stimuler la croissance économique et promouvoir l’investissement en Afrique.

Misbah Said