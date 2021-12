Le Parti Orange invite les acteurs au dialogue de dépasser les clivages et appelle à l’unité nationale

Les rassemblements se suivent et se rassemblent, le parti orange se structure et s’organise dans toutes les régions et tous les villes et villages, et ça ne semble pas s’arrêter là car chaque jour ORANGE accueille dans ses rangs des nouveaux adhérents et des hauts cadres.



Ce fut le cas ce dimanche 5 décembre 2021, à l’occasion de la cérémonie de mise en place de sa coordination dans la région de Hamahamet, après avoir remercié les militants et responsables du parti dans la région et encourager les militants de continuer à travailler car l’avenir du pays appartient à la jeunesse et ceci viendra du Parti Orange, Mohamed Toianmou, porte-parole du Parti a sensibilisé les adhérents et les sympathisants de ORANGE a œuvré pour lutter contre les crimes, et de garder espoir car Le parti travaille sur des propositions pour lutter contre la vie chère et les problèmes énergétiques et de l’eau.

Selon le porte parole ORANGE ne pouvait ne pas réagir aussi suite à l’interview du Coordinateur du dialogue national inter-comorien paru au journal Al-watwan N°4310 du vendredi 26 novembre 2021, et au communiqué du front commun sur le dialogue national du samedi 4 décembre 2021. Il a saisi l’occasion lors de cette cérémonie pour réagir.

ORANGE a constaté que Monsieur le coordinateur a déroulé son plan de travail en se focalisant uniquement sur les aspects politiques et la mise en place des conditions permettant de préparer des élections libres transparentes, crédibles et inclusives, dans un climat apaisé en 2024. ORANGE considère, certes, que c’est une bonne chose.

Cependant, ORANGE estime que le coordinateur n’a pas pris suffisamment en compte les enjeux, l’objet et les missions qui doivent être celles du dialogue.

En effet, pour Orange, les déclarations de monsieur le coordinateur ne nous semblent pas prendre en compte le fait que le dialogue doit constituer, d’une part, un grand moment national pour identifier, analyser les problèmes qui se posent au pays et sa population, faire des évaluations et émettre des propositions pour les résoudre à court, moyen et long terme et, d’autre part, que tous les sujets d’intérêt national doivent être mis sur la table, comme l’a souvent répété le président de la République, ces dernières temps, à l’occasion de ses prises de parole.

Le porte-parole déclare qu’au vu de certaines déclarations de Monsieur le coordinateur du dialogue et du communiqué du front commun sur le dialogue national du samedi 4 décembre 2021, ORANGE estime qu’il ne faut pas attendre le dernier moment pour engager des discussions dans le sens des principes, des propositions et des idées émises plus haut et dont il espère qu’ils bénéficieront de l’adhésion de tous.

C’est pourquoi notre formation, qui étudie les voies et les moyens de dépasser les clivages pour l’amour de notre Nation, va incessamment s’investir en rencontrant les autorités et l’ensemble des acteurs invités à ce dialogue que sont les personnalités politiques, les organisations de la société civile, les partis CRC, RADHI, RDC, JUWA, UPDC, AL-KAMAR et le FNJ, le M17, le Front commun, le COMRED, le NEM, ainsi que les gouvernements d’exil et de libération pour qu’ensemble nous échangeons nos points de vue avant ce grand rendez-vous.