Le parti orange est en mouvement dans l’ile d Anjouan et la dynamique de leur restructuration se poursuit

Le parti orange est en mouvement dans l’ile d Anjouan et la dynamique de restructuration du parti se poursuit pour renouveler les membres de ses structures locales. Après la région de Domoni avant hier, ce dimanche 19 décembre 2021, le bureau politique a intronisé officiellement à MOYA les responsables locales du parti lors la mise en place de la coordination du parti orange dans les localités de la préfecture de Moya. Mohamed Toianmou Porte parole du parti a saisis l occasion pour exposer la vision du parti par rapport au dialogue intercomorien. Il a ensuite félicité le maire de moya et les militants pour le travail réalisé sur la mobilisation et le recrutement des nouveaux adhérents. Le maire de moya a quand à lui remercier le bureau politique et a fait état des actions qu il entreprend dans la commune conformément au programme du parti et a la vision de l emergence prôné par le chef de l état.