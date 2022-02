Le parti ORANGE en marche dans la région de Mboudé

Le parti Orange toujours en mouvement a montré ses muscles et son encrage dans la région de Mboudé dans le cadre de son programme de réorganisation et de restructuration du parti pour renouveler les membres des structures locales. Ce vendredi 4 février 2022, a eu lieu à Moidja, la cérémonie de mise en place de la coordination du parti Orange dans les localités de la préfecture de Mboudé. Pour Madame Chadia Amada, Adjointe au maire, c’était l’occasion de promouvoir le rôle et la place ainsi que la question de la représentation politique des femmes et d’appeler les femmes à rejoindre le parti orange: “parti de l’espoir”. Car la solution aux problèmes de la participation des femmes dans la vie politique et dans la société se trouve dans le parti orange. İci, les femmes ont la voix et leurs places.

Quant au nouveau coordinateur du parti dans cette région, M. Boina Ali, après avoir remercier les responsables du bureau politique du parti et les militants, il a présenté les nouveaux membres de la coordination du parti dans la région et a rassuré les représentants du bureau politique que cette cérémonie était l’occasion de leur “insuffler, encore plus, l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour œuvrer et transformer les idées du parti en action” et recruter d’avantage des militants plus que le bureau précédent.



Pour Mohamed Toiaamou, porte-parole du parti, a rendu hommage aux responsables du parti dans la région ainsi qu’aux militants pour le travail réalisé et pour l’organisation de cette cérémonie de mise en place de la coordination. Il est revenu, également, devant les habitants de la localité, sur le combat du parti Orange dans la lutte contre la vie chère et la maîtrise de l’inflation.

Selon Mohamed Toiaamou, le parti ORANGE estime que la lutte contre la vie chère exige des approches multiples et une gestion repartie qui permet de cerner le phénomène et trouver des réponses adaptées qu’il s’agisse de l’Etat, des opérateurs économiques ou des consommateurs eux-mêmes .

La formation politique de Monsieur Mohamed DAOUDOU plaide pour une vision globale et que sur le court orange appelle les autorités et le secteur privé de mettre en oeuvre des actions spécifiques à court terme et organiser rationnellement le secteur informel afin de contenir l’inflation à savoir :

– Baisser les taxes douanières des produits de première nécessité et de grande consommation et les produits économes en énergie ;

– Baisser le coût de transport inter île pour faciliter la circulation des biens et des personnes ;

– Enrayer les fraudes qui privent l’état d’importants revenus ;

– Améliorer véritablement le pouvoir d’achat des travailleurs et des retraités et mettre en place des actions de valorisation des revenues et favoriser l’intéressement des salariés.

Coté secteur privée : Augmenter les salaires des travailleurs et reconnaître les qualifications.

Côté Etat : poursuivre chaque année les avancements des agents de l’état et relever les pensions des retraités

Dans sa lancée, le porte-parole a exprimé l’impérieuse nécessité d’instaurer un véritable contrôle des prix et suivre les stocks et la distribution des produits de première nécessité ainsi que l’évolution des prix. Mais également garantir un approvisionnement régulier du pays en principaux produits consommationde base.

Quant à Monsieur Abdou zainoudine Mbali, ancien candidat aux élections législatifs dans la circonscription de Mitsamihouli-Mboudé et membre du bureau politique, engagé dans l’agriculture a plaidé qu’une attention particulière mérite sur le secteur de l’élevage et la promotion de l’agriculture, à cet égard des investissements sérieuses et des mesures urgentes doivent prises par le gouvernement.

Monsieur Mbalia a demandé également aux militants d’œuvrer pour sensibiliser la population de préserver la paix et la stabilité car tout dépend de la sécurité dans le pays. Par ailleurs, il a révélé que parti œuvre pour que la région de Mboudé ait une circonscription législative lors des prochaines échéances et que le parti a formulé des propositions allant dans ce sens dans le cadre du dialogue inter-comorien.