Le parti Orange de Kiki en conseil national ce mardi au Retaj

Le bureau politique du parti orange a reuni le conseil national du parti ce mardi 25 mai 2021 et l’ordre du jour portait sur l’analyse de la situation politique du pays, et la position du parti par rapport à l’actualité politique du pays. Orange étant un parti qui s’est toujours exprimé librement en tout independance participe toujours dans tous les combats democratiques en tant qu’acteur ou en tant qu’associé comme ce fut le cas aujourd’hui avec la mouvance presidentielle.

Lors de cette réunion, Orange a affirmé son appartenance à la mouvance et soutient les actions engagées par le chef de l’Etat pour l’émergence du pays selon le bureau politique et appelle ainsi au respect stricte de la constitution de 2018. Pour l’occasion, les nouveaux responsables des structures dirigeantes du Parti Orange conformement à l’organisation du Parti ainsi que les élus ont été presentés. A rappeller, le parti dispose 197 élus dont 2 deputés et 195 élus locales 134 à ngazidja, 19 à moheli et 52 à anjouan. Selon le porte parole du Parti Mohamed toianmou, le Parti Orange est bien implanté sur le pays avec 11 coordinations à ngazidja dans les regions de mboude, hamahamet, mitsamihouli, mboinku, oichili, hambou, bambao, dimani et mbadjini. Sept à anjouan dans les regions de moya, nioumakele, bambao, koni djodjo, ouani et bandrani et Trois à moheli. Quant à Mohamed Daoudou Kiki president du Parti, il a remercié le travail realisé par le bureau politique et a appelé aux responsables du Parti et aux élus d’oeuvrer pour la préservation de la paix et de la stabilité. Mr Daoudou a aussi demandé aux coordinations d’amorcer les activités préparatoires pour l’organisation du congrés du parti les mois à venir.