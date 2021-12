Le Parti ORANGE à Anjouan : Dialogue inter-comorien et mise en place des coordinations régionales du Parti ORANGE dans l’île du père de l’indépendance du pays.

Conscients de l’avantage du dialogue dans le but de contribuer à la réconciliation des enfants du pays face aux défis auxquels le pays est confronté, une délégation du bureau politique du parti ORANGE conduit par le porte-parole du parti M.Mohamed Toiaamou est en mission de 4 jours dans l’ile autonome d’Anjouan depuis le 16 décembre 2021. De manière spécifique, l‘objectif de cette tournée est:

1 – d’appuyer les actions du bureau de la fédération du parti dans l’île d’Anjouan dans le cadre du processus de restructuration et d’organisation des structures régionales du parti. Et dont ce samedi 18 décembre 2021, a eu lieu à la cérémonie de mise en place de la coordination du parti dans les localités de la préfecture de Domoni.

2 – de lancer la deuxième phase des concertations avec les acteurs aux dialogue inter-comorien pour partager la vision du parti avec toutes les parties prenantes et les préoccupations pressant dont le pays est confronté. Même si les sujets d’ordre de la gouvernance électorale et politique seront toutefois en haut de la liste, afin de trouver des solutions pour une paix et une stabilité politique durable. La Formation politique de Mohamed daoudou ancien Ministre de l’intérieur persiste qu’il souhaite que tous les thèmes soient abordés dans ce dialogue, sans tabou, qu’il s’agisse de la vie chère et de la gouvernance économique, qu’il s’agisse des crimes qui ne cessent d’augmenter, qu’il s’agisse des violences faites aux femmes et aux enfants,

A l’issue des différentes rencontres de ces deux dernières, Mohamed Toiaamou porte-parole du parti, a exprimé sa satisfaction et son espoir « Il n’y a pas de fatalité. Si nous le voulons tous avec la même sincérité et une commune détermination, l’union des Comores retrouvera le chemin de la stabilité politique et de la cohésion sociale ». Les échanges étaient conviviaux et fructueux et ça augure des bonnes perspectives « Notre délégation a déjà rencontré les autorités de l’île, des personnalités politiques, des organisations de la société civile et des Partis et des groupements politiques. les rencontres vont se poursuivre et un point de presse de restitution globale sera ténue le Mardi.