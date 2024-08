Le nouveau Ministre de l’environnement en visite sur le chantier de distribution d’eau pour la région d’Itsandra.

Le nouveau ministre de l’Environnement et du Tourisme, Abubakar Ben Mahmoud, s’est rendu dans les hauteurs de la ville de Mkazi pour inspecter l’avancement des travaux de construction de citernes et de forages destinés à améliorer la distribution d’eau dans la région d’Itsandra, à la Grande Comore. Ces infrastructures, qui comprennent un nouveau réseau de tuyaux de plus de 87 kilomètres, permettront de fournir de l’eau à plus de 23 localités dans la région d’Itsandra, ainsi que dans certaines localités de la région de Bambao.

Cette visite, qui constitue la première sortie médiatique du jeune ministre, le plus jeune membre du nouveau gouvernement Azali, s’est déroulée en présence de techniciens, de responsables du projet et de partenaires tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui participe au financement de l’initiative. Abubakar Ben Mahmoud a profité de l’occasion pour remercier ses prédécesseurs, notamment les anciens ministres de l’Environnement Mustadrane et Houmed Msaidié, qui ont été à l’origine de ce projet ambitieux.

Le ministre a exprimé sa détermination à assurer la continuité et l’achèvement de ce projet crucial. Il a annoncé que d’ici 2025, l’accès à l’eau sera garanti à 50 % des Comoriens, et que ce taux devrait dépasser les 60 % d’ici 2027. Sur le terrain, il a pu constater l’avancement des travaux, avec des forages déjà réalisés et des citernes en cours de construction, et a reçu des explications détaillées des techniciens présents.

Cette visite témoigne de l’engagement du nouveau ministre à poursuivre les efforts pour améliorer l’accès à l’eau potable aux Comores, un enjeu essentiel pour le développement du pays.

ANTUF Chaharane